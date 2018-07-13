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В субботу на Рязань опустится сильный туман — МЧС
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В субботу на Рязань опустится сильный туман — МЧС 

АиФ Рязань 3 часа назад
Фото: АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 14 июля на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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