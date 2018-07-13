В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за ливня и грозы 

В регионе пройдут дожди и грозы
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на территории Самарской области. В пятницу, 13 июля, в регионе ожидают усиление ветра, дождь и грозу. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
— Скорость ветра будет достигать 15–18 метров в секунду, — рассказали синоптики. — Такая погода сохранится до конца дня.
Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области напоминают жителям региона о правилах поведения при штормовом и экстренном предупреждениях.
— Необходимо присматривать за детьми во время разгула стихии. При сильных порывах ветра не стоит прятаться за остановками общественного транспорта, около стен домов, под рекламными щитами и деревьями, — пояснили в экстренном ведомстве. — Если вас застигла гроза, нужно лечь на землю, в песчаный или каменистый грунт. Важно, чтобы рядом не было реки, озера или пруда, поскольку вода является хорошим проводником тока.