Что принесет сезон ураганов-2018: прогнозы климатологов

Шквалистый ветер, проливные дожди, разрушения — вот лишь неполный список бед, которые может принести сезон ураганов. Его пик в 2018 году еще впереди. Ученые строят прогнозы — чего ждать и к чему готовиться.

Сезон ураганов в Атлантическом океане официально начинается 1 июня и длится до 30 ноября. В Тихом океане — с 15 мая до 30 ноября. Но пик стихийных бедствий на обоих берегах Америки обычно приходится на период с августа по октябрь, сообщает Live Science.

Ученые из Университета Колорадо прогнозируют, что в 2018 году количество ураганов будет выше среднего, хотя и незначительно. Предположения специалистов основаны на низкой вероятности возникновения течения Эль-Ниньо, которое значительно влияет на погоду и несет с собой мощные стихийные бедствия.

Отметим, что сейчас принята следующая классификация сезона: ниже нормы — от четырех до девяти тропических штормов и от двух до четырех ураганов, приближенный к нормальному — от 10 до 15 тропических штормов и от четырех до девяти ураганов, выше нормы — от 12 до 28 тропических штормов и от семи до пятнадцати ураганов.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в 2018 году существует 70% вероятность развития 10-16 штормов с порывами ветра от 63 км/ч и выше. От пяти до десяти штормов могут разрастись до ураганов, от одного до четырех — достичь максимальных показателей мощности (3-5 по шкале Саффира-Симпсона).

Шестого июля в Атлантическом океане «дебютировал» первый ураган «Берил», который вырос из тропической депрессии до 1 балла по вышеуказанной шкале всего за 24 часа. В конце мая тропический шторм «Альберто» вызвал проливные дожди в США и в некоторых государствах Карибского бассейна.

Напомним, что прошлый сезон-2017 оказался чрезвычайно активным — из 17 тропических штормов 10 стали ураганами, из которых шесть — мощнейшими. Но печальный «рекорд» пока остается за 2015-м годом, когда сформировалось 28 тропических циклонов и 15 ураганов, в том числе «Катрина». Самым спокойным же выдался 1914 год — он сопровождался всего одним тропическим циклоном.

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