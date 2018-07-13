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В Ингушетии сильный ветер повредил дома и столбы ЛЭП
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В Ингушетии сильный ветер повредил дома и столбы ЛЭП 

«Это Кавказ» 4 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Несколько районов в Ингушетии остались без электричества из-за сильного ветра, который снес столбы линий электропередачи. Повреждены кровли домов, есть данные о частичном обрушении стен.
«Шквалистый ветер в Сунженском районе, городе Карабулаке и в сельском поселении Плиево повредил кровли домов, снес столбы ЛЭП, также поступали и звонки в диспетчерскую службу о частичном обрушении стен частных домов. Сильный ветер, сопровождавшийся дождем, сносил и деревья, которые падали на автомобили и дома. На место были направлены спасатели для оказания помощи, по нашей информации, никто не пострадал», — сообщил ТАСС пресс-секретарь республиканского ГУ МЧС Исса Катиев.
Некоторые населенные пункты все еще остаются без электроснабжения. В частности, из-за обрыва ЛЭП в районе автомобильной дороги Плиево — Средние Ачалуки электричества нет в Сунженском районе. Ведутся восстановительные работы.
Кроме того, из-за дождя в пострадавших населенных пунктах оказались затопленными подвалы квартирных домов. Экстренные службы ликвидируют последствия стихии.
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