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Сильный ветер в Ингушетии повалил деревья и сорвал крышу с электроподстанции
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Сильный ветер в Ингушетии повалил деревья и сорвал крышу с электроподстанции 

360tv.ru 3 часа назад
В ночь на 13 июля в нескольких населенных пунктах Ингушетии сильный шквалистый ветер с дождем повредил кровли домов и повалил деревья, из‐за которых оборвались провода линии электропередач. Об этом сообщила интернет‐газета «Ингушетия» со ссылкой на региональное управление МЧС.
«В частности, по состоянию на 8:00 по Москве 13 июля без электроснабжения остается Сунженский район из-за обрыва ЛЭП в районе автомобильной дороги Плиево — Средние Ачалуки. В Карабулаке после падения кирпичного фронтона дома на газопровод произошла утечка газа. Также в Карабулаке дерево упало на карету скорой помощи во дворе городской больницы», — уточнили в республиканском МЧС.
По словам очевидцев, в сельском поселении Плиево (Назрановский район) ветер сорвал с местной электроподстанции часть кровли. В результате ЧП никто не пострадал.
В начале июня ученые из Центра погоды и климата NOAA в Мэдисоне (США) выяснили, что скорость движения ураганов в Тихом океане и Атлантике уменьшилась из‐за глобального потепления, поэтому они стали опаснее для человека и природы.
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