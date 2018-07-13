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Стихия над Омском: как город переживает шторм
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Стихия над Омском: как город переживает шторм 

Омск Здесь 5 часов назад
Фото: Омск Здесь
Прогнозы синоптиков о надвигающихся грозах и молниях сбылись в пятницу, 13 июля. Омск накрыла водная стихия. Предупреждение синоптиков о грядущей стихии сбылось. Во второй половине дня 13 июля город накрыл шквалистый ветер и ливень. Небо над Омском озаряли молнии. Омичи в соцсетях поспешили поделиться фото этого опасного, но красивого природного явления. Ранее, напомним, МЧС рассказало омичам о мерах предосторожности в случаях, если стихия застала вас в дороге.
Фото: «ЧП Омск»
Омичам удалось не только сфотографировать молнии, но и снять их на видео.
Впрочем, молнии не единственное, что ждало омичей в пятницу 13-го. Улицы вновь оказались затоплены.
А в отдельных районах города прошел град.
Омск вновь завалило упавшими на дороги деревьями.
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