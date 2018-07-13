Стихия над Омском: как город переживает шторм

Прогнозы синоптиков о надвигающихся грозах и молниях сбылись в пятницу, 13 июля. Омск накрыла водная стихия. Предупреждение синоптиков о грядущей стихии сбылось. Во второй половине дня 13 июля город накрыл шквалистый ветер и ливень. Небо над Омском озаряли молнии. Омичи в соцсетях поспешили поделиться фото этого опасного, но красивого природного явления. Ранее, напомним, МЧС рассказало омичам о мерах предосторожности в случаях, если стихия застала вас в дороге.

Фото: «ЧП Омск»

Омичам удалось не только сфотографировать молнии, но и снять их на видео.

Впрочем, молнии не единственное, что ждало омичей в пятницу 13-го. Улицы вновь оказались затоплены.

А в отдельных районах города прошел град.

Омск вновь завалило упавшими на дороги деревьями.