Кубанцев в выходные ждут дожди и грозы

Сегодня в Краснодарском крае синоптики прогнозируют кратковременный дождь, временами гроза. К вечеру в отдельных населенных пунктах региона ожидаются сильные осадки и град. Отмечается, что во время грозы порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Ночью температура будет составлять 19-24 градуса тепла, днем 32-37 градусов. На Черноморском побережье осадки не ожидаются, однако в районе Сочи синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Температура ночью там достигнет 21-26 градусов, днем 28-33 градуса тепла.

В кубанской столице будет ясно, без осадков, с температурой воздуха днем до 34-36 градусов.

В выходные дни дожди и грозы в городах и районах Краснодарского края не прекратятся. Температура ночью прогнозируются 19-24, днем в субботу — 30-35 градусов, а в воскресенье 28-33 градуса. На Черноморском побережье также местами кратковременный дождь, гроза. При этом в воскресенье синоптики обещают сильный дождь.