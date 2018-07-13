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Кубанцев в выходные ждут дожди и грозы
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Кубанцев в выходные ждут дожди и грозы 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня в Краснодарском крае синоптики прогнозируют кратковременный дождь, временами гроза. К вечеру в отдельных населенных пунктах региона ожидаются сильные осадки и град. Отмечается, что во время грозы порывы ветра могут достигать 20 м/с.
Ночью температура будет составлять 19-24 градуса тепла, днем 32-37 градусов. На Черноморском побережье осадки не ожидаются, однако в районе Сочи синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. Температура ночью там достигнет 21-26 градусов, днем 28-33 градуса тепла.
В кубанской столице будет ясно, без осадков, с температурой воздуха днем до 34-36 градусов.
В выходные дни дожди и грозы в городах и районах Краснодарского края не прекратятся. Температура ночью прогнозируются 19-24, днем в субботу — 30-35 градусов, а в воскресенье 28-33 градуса. На Черноморском побережье также местами кратковременный дождь, гроза. При этом в воскресенье синоптики обещают сильный дождь.
«ФедералПресс» напоминает, что названа главная опасность пасмурной погоды.
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