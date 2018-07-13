Сильнее суперштормов: Земле угрожают ураганы «шестой» категории

Потепление климата — процесс, который отражается на всех обитателях планеты. Ученые еще не могут с точностью предсказать, каких именно изменится наша жизнь. Но одно уже очевидно — климатические изменения повлияли на частоту и силу ураганов.

Согласно последним исследованиям, эти стихийные бедствия начали передвигаться медленнее. Так, с 1949 года их скорость упала в среднем на 10%, и, скорее всего, эта тенденция сохранится. Но для человечества это плохая новость — ураганы, подобно прошлогоднему «Харви», начнут задерживаться над определенным районом и затапливать его потоками ливневых дождей.

Большинство исследователей также придерживаются мнения, что возрастет и интенсивность бедствий. Теплый климат будет способствовать увеличению количества осадков — об этом заявил профессор прикладной физики Колумбийского университета Адам Собел, сообщает Psyh.org.

Нагретый воздух является более влажным, чем холодный. Исследование при помощи компьютерного моделирования показало, что к концу столетия ураганы будут выдавать в среднем на 24% осадков — этого достаточно, чтобы начались катастрофические наводнения. Вышеупомянутый «Харви», случись он в 1950-х годах, пролил бы на 38% меньше ливневых дождей.

Напомним, что сейчас для определения мощности ураганов используется пятибалльная шкала Саффира-Симпсона, введенная в начале 1970-х годов. «1» означает, что скорость ветра находится в пределах 74-95 миль в час (120-150 км/ч), «5» — скорость 157 миль в час (250 км/ч и более).

Эксперты полагают, что в обозримом будущем эту шкалу придется расширить. Уже к концу текущего столетия порывы ветра при ураганах могут достигнуть уже 370 км/ч, если глобальное потепление будет идти такими же темпами. То есть появятся 6 или даже 7 категория.

В 2017 году произошло два урагана пятой, пока высшей категории: «Ирма» и «Мария». Скорость ветра урагана «Патрисия», бушевавшего у Тихоокеанского побережья Мексики в 2015 году, достигла устойчивых 345 км/ч. Это стихийное бедствие назвали самым мощным за всю историю наблюдений (то есть с 1959 года) — к счастью, благодаря своевременным действиям местных властей жертв удалось избежать.

Эксперты также отмечают, что может измениться и путь движения ураганов. Ранее они следовали по траектории, похожей на запятую. В последнее же время их дороги стали более извилистыми и, как следствие, менее предсказуемыми. Изменение климата влияет на струйный поток, который способствует продвижению бедствий в северном и восточном направлениях. В качестве примера можно привести ураган 2012 года «Сэнди», который совершил внезапный рывок в сторону Нью-Джерси.

Отметим, что еще несколько лет назад специалисты считали, что ураганов станет, наоборот, меньше. Исследования показывали, что перекрещивающиеся высотные ветры начали разрушать тропические циклоны, а атмосферная нестабильность, необходимая для образования гроз, уменьшается. Но затем и компьютерное моделирование, и примеры из жизни показали — эта опасность вовсе не миновала.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ