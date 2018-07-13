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На Ростовскую область снова надвигается шторм
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На Ростовскую область снова надвигается шторм 

Деловое сообщество 7 часов назад
Как сообщает Управление МЧС России по Ростовской области, по данным синоптиков местного Гидрометцентра на регион снова надвигается шторм. Предупреждение специалисты объявили на вторую половину субботы, 14 июля, а также на все сутки воскресенья и понедельника, 15 и 16 июля.
«Местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквальным ветром до 20–24 м/с», — рассказали в Управлении МЧС.
Жителей донского региона просят быть внимательнее и осторожнее, максимально исключить пребывание на улице. В указанные часы возможны подтопления низменных улиц и дорог, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы ЛЭП и линий связи, падения деревьев и слабо закреплённых конструкций, повреждения крыш домов и слабозакрепленных конструкций, нарушения в работе ливневок, подтоплении пониженных участков, затруднений в работе транспорта, выхода из строя объектов жизнеобеспечения.
При возникновении ЧС следует обращаться по телефону 01, (101) или в службу 112.
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