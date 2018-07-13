Мощный шторм прошелся по югу России

Ураганный ветер, ливень и град обрушились минувшим вечером на Тюмень . Шторм срывал с домов крыши и валил деревья, повреждены десятки автомобилей.

В селе Ясная Поляна Ставропольского края буря оставила без света две тысячи жителей. В населенном пункте оборваны ЛЭП. На дорогах края ветер был такой силы, что переворачивались грузовики. В кювете оказалась «Газель», водитель которой смог самостоятельно выбраться из машины.

В Ростове-на-Дону спасатели сейчас устраняют последствия мощного шторма, который бушевал накануне. В городе повалены около сотни деревьев. Несколько стволов рухнули на дома. Оказались заблокированы выезды из дворов. Расчищать дорогу пришлось коммунальным службам.

На юге страны продолжает действовать штормовое предупреждение.