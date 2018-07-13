Очередной циклон придет в Хабаровский край в воскресенье

Циклон придет на территорию Хабаровского края к воскресенью. В субботу не исключены небольшие периоды просветов, а вот в последний выходной день погода будет значительно хуже: небо будет затянуто тучами, будет идти дождь различной интенсивности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Придет к нам циклон со значительной облачной массой, но над Хабаровским краем он пробудет недолго — сместится в Амурскую область . Поэтому и каких-либо подтоплений не ожидаем — количество осадков не превысит норму, а уровень воды в Амуре также невысок, чтобы была какая-либо угроза, — объяснила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Температуру по краю в эти выходные синоптики прогнозируют от +15 до +20 градусов ночью, на севере это будет +12…+17 градусов. А днем +22.. +27°C. Ветер южного сектора, 7-12 м/с.

Хабаровске порывы ветра южного сектора составят 3-8 м/с. Температура ночью +19 …+21°C, а днем +25…+27°C.

— Неустойчивая погода с дождями разной интенсивности пройдет по территории края и на следующей неделе, -предупредила синоптик.