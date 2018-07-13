Ещё
Очередной циклон придет в Хабаровский край в воскресенье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очередной циклон придет в Хабаровский край в воскресенье 

Хабаровский край сегодня 8 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Циклон придет на территорию Хабаровского края к воскресенью. В субботу не исключены небольшие периоды просветов, а вот в последний выходной день погода будет значительно хуже: небо будет затянуто тучами, будет идти дождь различной интенсивности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Придет к нам циклон со значительной облачной массой, но над Хабаровским краем он пробудет недолго — сместится в Амурскую область. Поэтому и каких-либо подтоплений не ожидаем — количество осадков не превысит норму, а уровень воды в Амуре также невысок, чтобы была какая-либо угроза, — объяснила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
Температуру по краю в эти выходные синоптики прогнозируют от +15 до +20 градусов ночью, на севере это будет +12…+17 градусов. А днем +22.. +27°C. Ветер южного сектора, 7-12 м/с.
В Хабаровске порывы ветра южного сектора составят 3-8 м/с. Температура ночью +19 …+21°C, а днем +25…+27°C.
— Неустойчивая погода с дождями разной интенсивности пройдет по территории края и на следующей неделе, -предупредила синоптик.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Хабаровская Верка Сердючка останется без прототипа Хабаровчанка получила 100 баллов по ЕГЭ спустя 14 лет после школы Расчет за тепло сделают более справедливым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал90
Путин созывает всех послов на встречу в МИД39
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений112
Крымский мост разоряет Украину302
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение