В подтопленных населенных пунктах Забайкалья прогнозируется дальнейший спад воды

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. Уровень воды в населенных пунктах Забайкальского края , подтопленных в результате проливных дождей, продолжит снижаться, но ниже по течению реки Шилка возможны подтопления. Об этом сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко на селекторном совещании в среду.

"Обстановка в Забайкалье находится на контроле, наблюдается положительная динамика снижения уровня воды в населенных пунктах. Но по реке Шилка ниже по течению возможно подтопление населенных пунктов. Туда передислоцированы силы и средства", — сказал он. Яцуценко сообщил, что МЧС в круглосуточном режиме отслеживает данную обстановку и принимает меры по перегруппировке сил и средств на опасных направлениях.

В свою очередь начальник Главного управления МЧС по Забайкальскому краю Александр Сидоров сообщил, что в подтопленных населенных пунктах прогнозируется дальнейший спад уровня воды. По словам Сидорова, «заходил монгольский циклон, но в Чите осадки прекратились».

В свою очередь Яцуценко отметил, что снижение уровня воды позволит провести все необходимые мероприятия, направленные на оперативное восстановление всей пострадавшей инфраструктуры. Всего в ликвидации последствий дождевого паводка задействованы более 1300 человек.

Сейчас в зоне подтопления в Забайкальском крае находятся 243 жилых дома. В пострадавших населенных пунктах работают 43 восстановительные бригады, в состав которых входят спасатели МЧС, прибывшие из разных регионов Сибири.