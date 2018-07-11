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В подтопленных населенных пунктах Забайкалья прогнозируется дальнейший спад воды
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В подтопленных населенных пунктах Забайкалья прогнозируется дальнейший спад воды 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: sibnovosti.ru
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уровень воды в населенных пунктах Забайкальского края, подтопленных в результате проливных дождей, продолжит снижаться, но ниже по течению реки Шилка возможны подтопления. Об этом сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко на селекторном совещании в среду.
"Обстановка в Забайкалье находится на контроле, наблюдается положительная динамика снижения уровня воды в населенных пунктах. Но по реке Шилка ниже по течению возможно подтопление населенных пунктов. Туда передислоцированы силы и средства", — сказал он. Яцуценко сообщил, что МЧС в круглосуточном режиме отслеживает данную обстановку и принимает меры по перегруппировке сил и средств на опасных направлениях.
В свою очередь начальник Главного управления МЧС по Забайкальскому краю Александр Сидоров сообщил, что в подтопленных населенных пунктах прогнозируется дальнейший спад уровня воды. По словам Сидорова, «заходил монгольский циклон, но в Чите осадки прекратились».
В свою очередь Яцуценко отметил, что снижение уровня воды позволит провести все необходимые мероприятия, направленные на оперативное восстановление всей пострадавшей инфраструктуры. Всего в ликвидации последствий дождевого паводка задействованы более 1300 человек.
Сейчас в зоне подтопления в Забайкальском крае находятся 243 жилых дома. В пострадавших населенных пунктах работают 43 восстановительные бригады, в состав которых входят спасатели МЧС, прибывшие из разных регионов Сибири.
Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая Читу, Нерчинск и Шилку. В регионе введен режим ЧС. По прогнозам синоптиков, дожди, в том числе сильные, продолжатся до 16 июля. На ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение.
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