Авария на магистральной сети линии электропередач отрубила свет в кубанском поселке

Жители поселка Южный в Краснодарском крае четвертый день сидят без электроэнергии. Граждане собрались в 12-го километра Ростовского шоссе. К ним на место приехал представитель администрации, который объяснил всю ситуацию. По его словам, на подстанции произошла авария, которая и вызвала данные неудобства. На место также приехал консультант департамента внутренней политики Краснодарского края.

В пресс-службе Южно-кубанского сельского поселения уточнили, что авария произошла на магистральной сети линии электропередач, которая идет в населенный пункт. В связи с этим, сегодня, в течении всего дня в поселке будет отсутствовать электричество. Вернуть обратно электроэнергию обещают к шести часам вечера.

«Уважаемые жители поселка Южный ! В связи с аварией на магистральной сети линии электропередач, идущей в поселок Южный, сегодня, в течении всего дня в поселке будет отсутствовать электричество», — написано в сообщении.