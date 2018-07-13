Ещё
Авария на магистральной сети линии электропередач отрубила свет в кубанском поселке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал

Авария на магистральной сети линии электропередач отрубила свет в кубанском поселке 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители поселка Южный в Краснодарском крае четвертый день сидят без электроэнергии. Граждане собрались в 12-го километра Ростовского шоссе. К ним на место приехал представитель администрации, который объяснил всю ситуацию. По его словам, на подстанции произошла авария, которая и вызвала данные неудобства. На место также приехал консультант департамента внутренней политики Краснодарского края.
В пресс-службе Южно-кубанского сельского поселения уточнили, что авария произошла на магистральной сети линии электропередач, которая идет в населенный пункт. В связи с этим, сегодня, в течении всего дня в поселке будет отсутствовать электричество. Вернуть обратно электроэнергию обещают к шести часам вечера.
«Уважаемые жители поселка Южный! В связи с аварией на магистральной сети линии электропередач, идущей в поселок Южный, сегодня, в течении всего дня в поселке будет отсутствовать электричество», — написано в сообщении.
«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодарском крае завершилось строительство новой подстанции 220 кВ «Ново-Лабинская» за 1,7 миллиарда.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Нет электричества и воды»: жители кубанского поселка собираются перекрыть Ростовское шоссе Большая вода пришла в дачные поселки в окрестностях Читы На Алтайский край надвигается дождь с градом. Объявлено штормовое предупреждение
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин избил дипломата в самолете117
Крымский мост разоряет Украину247
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал38
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс61
Коллекторы устроили москвичу гей-травлю за чужой долг32
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение