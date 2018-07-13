Более 500 туристов отдыхают в Приэльбрусье, куда сель закрыл дорогу

НАЛЬЧИК , 13 июля. / ТАСС /. Более 500 туристов, в том числе 207 иностранцев, находятся в Приэльбрусье, где в ночь на пятницу селевой поток закрыл единственную дорогу, ведущую к курорту «Эльбрус», сообщил ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров

"В МЧС зарегистрировано 82 группы, находящихся на туристических маршрутах в районе Приэльбрусья, 567 человек. Среди них 33 иностранные группы — 207 человек", — сказал Беров.

По данным пресс-службы республиканского ГУ МЧС России, восстановить движение по перекрытой дороге планируется к 14:00. «Отрезанным остается населенный пункт Терскол с населением 1157 человек», — добавили в ведомстве.