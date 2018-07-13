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Более 500 туристов отдыхают в Приэльбрусье, куда сель закрыл дорогу
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Более 500 туристов отдыхают в Приэльбрусье, куда сель закрыл дорогу 

ТАСС 27 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Более 500 туристов, в том числе 207 иностранцев, находятся в Приэльбрусье, где в ночь на пятницу селевой поток закрыл единственную дорогу, ведущую к курорту «Эльбрус», сообщил ТАСС руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.
"В МЧС зарегистрировано 82 группы, находящихся на туристических маршрутах в районе Приэльбрусья, 567 человек. Среди них 33 иностранные группы — 207 человек", — сказал Беров.
По данным пресс-службы республиканского ГУ МЧС России, восстановить движение по перекрытой дороге планируется к 14:00. «Отрезанным остается населенный пункт Терскол с населением 1157 человек», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Азау в районе Поляны Нарзанов в Эльбрусском районе республики. Дорога перекрыта, на месте работают более 10 единиц техники и 17 человек. МЧС попросило водителей воздержаться от поездок в этом направлении. На всей территории республики действует режим ЧС из-за опасности разлива рек в нескольких районов.
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