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В Ярославле выросло количество ВИЧ-инфицированных
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В Ярославле выросло количество ВИЧ-инфицированных 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как следует из ежегодного статистического сборника Минздрава, количество ярославцев, заболевших ВИЧ, в 2017 году составило 486 человек. В 2017 году — 398. Теперь на 100 тысяч человек приходится 38,2 зараженных.
Кроме того, в соседней Ивановской области число заболевших в 2017 году составляет 637 человек. Это на 221 больше, чем в 2016 году. Минимальные изменения произошли в Костромской и Владимирской областях.
Что касается всероссийских показателей, в двух регионах прирост составил более 100% произошло в Чукотском автономном округе и Республике Тыва. На Чукотке число новых инфицированных возросло с 29 до 73 человек (население региона составляет менее 50 тыс. человек), а в Туве — с девяти до 21 (население — около 310 тыс. человек).
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