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Сильный ветер оставил без электроэнергии жителей села в Кабардино-Балкарии
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Сильный ветер оставил без электроэнергии жителей села в Кабардино-Балкарии 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Сильный ветер оставил без электроэнергии жителей селения Старый Черек в Урванском районе Кабардино-Балкарии, а также повредил крыши частных домов в двух населенных пунктах района, сообщает региональное ГУМЧС.
"В 05.40 мск в пятницу поступило сообщение, что в результате шквалистого усиления ветра в сочетании с дождем произошло отключение электроэнергии в селении Старый Черек Урванского района", — говорится в сообщении.
Также, по данным МЧС, в населенных пунктах Старый Черек и Нижний Черек частично произошло повреждение кровли жилых домов.
"На месте происшествия работает оперативная группа ГУМЧС России по КБР", — отмечает ведомство.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу в результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок автодороги Прохладный-Баксан-Азау в районе Поляны Нарзанов в Приэльбрусье. В настоящее время автодорога перекрыта.
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