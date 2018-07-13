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Ураган оставил без света более 2 тыс. человек на Ставрополье
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Ураган оставил без света более 2 тыс. человек на Ставрополье 

ТАСС 10 часов назад
ПЯТИГОРСК, 13 июля. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. человек остались без света в поселке Ясная Поляна Предгорного района Ставропольского края из-за прошедшего в ночь на пятницу ливня с ураганом, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
"Сильный ветер повалил деревья, порваны провода, пострадали газовые трубы. Без электричества осталась вся Ясная Поляна, там около 2 тыс. человек", — сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Также частично нарушено электроснабжение в поселке Юца, обесточен ряд домов в станице Ессентукской.
Аварийные службы ведут восстановительные работы.
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