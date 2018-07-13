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12 человек пострадали в результате взрыва на предприятий вблизи каирского аэропорта
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12 человек пострадали в результате взрыва на предприятий вблизи каирского аэропорта 

Авторадио 13 июля 2018
Все раненые находятся в больнице. По предварительной версии, причиной ЧМ стал разрыв резервуара с топливом из-за сильной жары.
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