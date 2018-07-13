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Проливной дождь затопил один из городов в Свердловской области
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Проливной дождь затопил один из городов в Свердловской области 

АиФ Урал 8 часов назад
Фото: АиФ Урал
Из-за осадков уровень воды в реке повысился, об этом сообщает в пятницу, 13 июля, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел накануне в Ивделе. Из-за сильных дождей повысился уровень воды в реке Ивдель, в результате этого вода вышла из берегов и подтопила часть придомовых построек в микрорайоне Кардон. В результате пострадали 52 двора. При этом, как сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области, до жилых домов вода не добралась, поэтому никто из людей не пострадал.
Тем не менее спасатели вместе с полицией и представителями местной администрации совершили обход по домам местных жителей и провели с ними разъяснительную беседу. Населению рассказали о том, какие меры безопасности необходимо принимать в период подтопления, как пользоваться электротроприборами и какие противопожарные требования существуют.
На месте происшествия за обстановкой наблюдали 56 специалистов: медики, энергетики, спасатели, полицейские, представители местной администрации и добровольцы. Также на случай, если уровень воды в реке повысится еще больше, были готовы автобусы и пункт временного размещения людей. Однако в итоге эвакуация жителей не потребовалась и жизнь местных жителей продолжилась в прежнем режиме.
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