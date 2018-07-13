Ещё
В Кабардино-Балкарии из-за сильных дождей перекрыли дорогу в Приэльбрусье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кабардино-Балкарии из-за сильных дождей перекрыли дорогу в Приэльбрусье 

РИА Новости 41 минуту назад
НАЛЬЧИК, 13 июл — РИА Новости. Сильные дожди в Кабардино-Балкарии привели к выносу грязевой массы на дорогу в Приэльбрусье, полицейским пришлось перекрыть трассу, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В 05.00 мск в пятницу поступило сообщение, что в результате прохождения интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок автодороги Прохладный-Баксан-Азау (97-й км) в районе Поляны Нарзанов. В настоящее время автодорога перекрыта силами ГИБДД Эльбрусского района", — говорится в сообщении.
МЧС просит водителей пока воздержаться от поездок в этом направлении.
Это уже второй за последнее время случай перекрытия трассы в Приэльбрусье. Ранее сообщалось, что утром 5 июля из-за сильных дождей вырос уровень воды в реке Баксан. Было подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, разрушены четыре моста. Движение по трассе перекрыли.
От внешнего мира были отрезаны три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Позже из-за угрозы разлива рек режим ЧС ввели во всей Кабардино-Балкарии. В тот же день движение по автодороге было восстановлено в реверсивном режиме, а затем — в обоих направлениях. В четверг дорожники завершили первоочередные восстановительные меры на автодороге и четырех мостах.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия назвала замену «Армате»42
В Солсбери произошел новый инцидент225
Обсуждение Украины начало раздражать Европу42
РФ грозит новое сокращение населения71
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками370
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение