В Кабардино-Балкарии из-за сильных дождей перекрыли дорогу в Приэльбрусье

"В 05.00 мск в пятницу поступило сообщение, что в результате прохождения интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок автодороги Прохладный-Баксан-Азау (97-й км) в районе Поляны Нарзанов. В настоящее время автодорога перекрыта силами ГИБДД Эльбрусского района", — говорится в сообщении.

МЧС просит водителей пока воздержаться от поездок в этом направлении.

Это уже второй за последнее время случай перекрытия трассы в Приэльбрусье. Ранее сообщалось, что утром 5 июля из-за сильных дождей вырос уровень воды в реке Баксан. Было подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный-Баксан-Азау, разрушены четыре моста. Движение по трассе перекрыли.

От внешнего мира были отрезаны три населенных пункта: Терскол, Байдаево и Тегенекли. В Эльбрусском районе ввели режим ЧС. Позже из-за угрозы разлива рек режим ЧС ввели во всей Кабардино-Балкарии. В тот же день движение по автодороге было восстановлено в реверсивном режиме, а затем — в обоих направлениях. В четверг дорожники завершили первоочередные восстановительные меры на автодороге и четырех мостах.