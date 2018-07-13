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Смог в Новосибирске из-за пожаров в Красноярском крае
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Смог в Новосибирске из-за пожаров в Красноярском крае 

Все новости Новосибирской области 49 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
По последним данным ГУ МЧС России, у соседей зарегистрирован 171 природный пожар, большинство из которых произошло из-за гроз. Ближайший крупный очаг находится в 450 километрах от Новосибирска и не представляет опасности для населения. По словам Гидрометцентра, превышения вредных веществ в воздухе над городом не выявлено. Дымка прекратится, когда пожары полностью потушат.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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