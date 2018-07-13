Взрыв в китайском промышленном парке унес жизни 19 человек

Во вторник вечером, около 18:30 по местному времени в китайской провинции Сычуань прогремел взрыв. Что взорвалось на территории промышленного парка не известно, но по информации властей, 19 человек погибли, не менее 12 госпитализированы. Об этом сообщило издание China News.

После взрыва на территории промышленного парка в городском округе Ибинь произошел пожар, в небо взвился огромный столб черного дыма.

«Местные власти сообщили о 19 погибших и 12 раненых в результате взрыва на территории индустриального парка», — говорится в сообщении China News.

По информации местных СМИ, взрывом было разрушено трехэтажное здание, в котором производили химические товары. Пожар удалось потушить. Ведется расследование инцидента.

Ранее стало известно, что в четверг, 12 июля, вблизи Каирского международного аэропорта произошел взрыв резервуара с топливом. Пострадали три человека.