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В Барнауле 30 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме
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В Барнауле 30 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
30 человек эвакуировали из многоквартирного жилого дома в Барнауле из-за пожара в квартире, сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС России по краю.
Сообщение о пожаре в Индустриальном районе поступило в 16 июля в 16:39. На место происшествия выехали 25 человек и 9 единиц техники. Горела квартира в доме №5 по улице Сухэ-Батора. От огня пострадали вещи в помещении, где произошло возгорание, огонь перекинулся на балкон соседней квартиры. Общая площадь — 20 кв.м. В 17:05 пожар был ликвидирован.
Потребовалась эвакуация жильцов. Из дома вывели 30 человек, в том числе 5 детей.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
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