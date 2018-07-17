В Барнауле 30 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме

Сообщение о пожаре в Индустриальном районе поступило в 16 июля в 16:39. На место происшествия выехали 25 человек и 9 единиц техники. Горела квартира в доме №5 по улице Сухэ-Батора. От огня пострадали вещи в помещении, где произошло возгорание, огонь перекинулся на балкон соседней квартиры. Общая площадь — 20 кв.м. В 17:05 пожар был ликвидирован.

Потребовалась эвакуация жильцов. Из дома вывели 30 человек, в том числе 5 детей.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.