10 человек стали жертвами оползня в Афганистане

Кабул , 12 июля / Синьхуа / — 10 человек стали жертвами схода масштабного оползня ночью со среды на четверг в афганской провинции Панджшер, сообщил журналистам заместитель главы администрации региона Мохаммад Амин Садики.

По словам вице-губернатора, бедствие произошло около часа ночи. Причиной оползня чиновник назвал таяние снегов на горных вершинах, отметив, что список погибших может увеличиться. В результате катаклизма разрушено по меньшей мере 400 домов.

Садики не прокомментировал ситуацию вокруг пропавших без вести, сказав лишь, что власти направили в район бедствия спасательный отряд.

ИТАР-ТАСС причиной катастрофы называет наводнение, вызванное прорывом дамбы. Агентство сообщает о 300-х разрушенных домах в затопленных деревнях со ссылкой на телеканал «Ариана».

Основную часть ландшафта провинции Панджшер составляют горы. Здесь часто возникают вызываемые таянием снегов наводнения и сели. —0—