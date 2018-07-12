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Более 10 млн рублей направят на выплаты пострадавшим от урагана на Ставрополье
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Более 10 млн рублей направят на выплаты пострадавшим от урагана на Ставрополье 

ТАСС 5 часов назад
СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят более 10 млн рублей на выплаты компенсаций пострадавшим от урагана в городе Зеленокумске в начале июля. Выплаты получат порядка 1 тыс. человек, сообщает в четверг пресс-служба губернатора края.
"На сегодня приняты решения о выделении помощи из резервного фонда губернатора в целом для 1002 человек. Общая сумма выплат составляет 10 млн 20 тыс. рублей", — уточняется в сообщении.
5 июля сообщалось о согласовании выплат для 104 жителей Зеленокумска, на этой неделе в список добавлены еще 898 человек. Каждый из пострадавших получит единовременную помощь по 10 тыс. рублей. В правительстве отмечают, что в городе продолжают составление списков пострадавших.
В результате урагана 1 июля в Зеленокумске без электроэнергии остались почти 14 тыс. человек, были повреждены кровли более 70 многоквартирных домов, также различные повреждения получили порядка 500 частных жилых домов. Второго июля в городе был введен режим ЧС.
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