В Японии опасаются вспышки эпидемии из-за наводнения

Жара, наступившая в японских регионах, пострадавших от наводнения, может привести к вспышкам заболеваний, опасаются власти.

В течение недели, прошедшей после сильнейших дождей, более 200 тысяч домохозяйств в Хиросиме и других префектурах на юго-западе острова Хонсю и на севере острова Сикоку были лишены доступа к чистой воде. Японские власти делают все возможное, чтобы восстановить разрушенную стихией инфраструктуру, но до сих пор большое число зданий остаются без водоснабжения и электричества. При этом дневная температура воздуха превышает 30 градусов по Цельсию, плюс очень высока влажность и опасность теплового удара. Пострадавшим привозят воду в цистернах, однако ее хватает только для питья, люди стараются даже не мыть лишний раз руки, чтобы не расходовать жидкость, сообщает агентство Reuter's.

Вообще же снабжение пострадавших районов крайне затруднено из-за залитых илом дорог и разрушенных зданий. Более 70 тысяч спасателей, включая полицию и военнослужащих, заняты поисками пропавших без вести. Слой ила, затвердевший на жаре и скверно пахнущий, местами достигает толщины в несколько метров.

Кроме того, стало известно о появившихся после катаклизма трещинах в стенах двух водохранилищ в префектуре Хиросима, из-за чего пришлось эвакуировать из зоны возможного затопления 25 домохозяйств.

На настоящий момент число погибших составляет 195 человек, и это может оказаться не пределом.