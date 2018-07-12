Свыше 230 домов в 14 населенных пунктах остаются подтопленными в Забайкалье

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск Шилка . На всей территории всего края введен режим ЧС.

"Подтопленными остаются свыше 230 жилых домов и более 700 приусадебных участков в 14 населенных пунктах шести районов Забайкальского края. На территории региона развернуты семь пунктов временного размещения (ПВР) граждан, в них находятся 145 человек, в том числе 43 ребенка, они обеспечены всем необходимым. В готовности находятся еще 11 ПВР", — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют более 1,3 тыс. человек, задействовано 386 единиц техники и 47 плавсредств, в том числе от МЧС — 403 человека, 64 единицы техники и 36 плавсредств.

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что в ближайшие сутки на большинстве рек края будет преобладать рост уровня воды, наиболее интенсивный — на реках восточных и северных районов. «Рост уровней воды может создать угрозу подтопления 15 населенных пунктов», — уточнили в региональном главке МЧС.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Чита, которая в ночь на 10 июля подтопила ряд сел и дачных кооперативов в окрестностях города Чита, снижается. Однако в границах города ожидается подъем воды в более крупной реке Ингода, в которую Чита впадает. «По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на Ингоде ожидается подъем уровня воды, поскольку в верховьях реки произошел подъем на 25 сантиметров», — уточнили в пресс-служба правительства края.