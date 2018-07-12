В доме на набережной Дубровинского в Орле загорелась квартира 

В 8.39 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на набережной Дубровинского в Орле.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в квартире на седьмом этаже идет сильное задымление. Спасатели эвакуировали из соседних квартир пять человек.
В результате пожара в трехкомнатной квартире термическому воздействию подверглась комната, обгорели стены, кресло и диван. Из людей никто не пострадал.
В пресс-службе регионального МЧС пояснили, что причиной пожара стало короткое замыкание электроудлинителя.