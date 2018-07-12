Многие районы Японии страдают от проливных дождей

Хиросима, 12 июля / Синьхуа / — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.

Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.

Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.

Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.

Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.

Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.

Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.

Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.

Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.

Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.

Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.

Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.