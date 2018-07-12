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Многие районы Японии страдают от проливных дождей
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Многие районы Японии страдают от проливных дождей 

ИА Синьхуа 13 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
Хиросима, 12 июля /Синьхуа/ — В результате продолжительных проливных дождей во многих районах в Японии произошли наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
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