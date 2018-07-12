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Синоптики прогнозируют подъем рек в Приморье на два метра
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Синоптики прогнозируют подъем рек в Приморье на два метра 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл — РИА Новости. Уровень воды в реках Приморья может подняться на два метра из-за ливней, которые ожидаются в регионе в четверг, сообщает пресс-служба Примгидромета.
"В связи с прогнозируемыми интенсивными дождями, 12 июля на большинстве рек Приморья начнется формирование паводков. Ожидаемый подъем уровня воды на большинстве рек западных и южных районов края составит 0,5-1,4 метра, на малых реках возможны резкие подъемы уровня воды на 1-2 метра, с подтоплением низких пойм. На реках центральных и восточных районах края ожидается подъем уровня воды до 0,8 метра", — говорится в сообщении.
По данным Примгидромета, сейчас уровни воды в реках преимущественно ниже отметок выхода воды на пойму на 1-2,5 метра. В результате сильного дождя, выхода рек из берегов, затоплений, опасных гидрологических явлений не ожидается.
"Возможны подтопления отдельных участков дорог, пониженных мест ливневым стоком", — сообщили в Примгидромете.
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