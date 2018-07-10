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Лето возвращается в Приморье
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Лето возвращается в Приморье 

Primpress 10 июля 2018
Фото: Primpress
В среду, 11 июля, территорию Приморья покинут атмосферные фронты, которые сместятся на север Японского моря, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».
В результате этого дожди на большей территории региона прекратятся, и в крае потеплеет. При этом на северо-востоке региона в первой половине дня могут пройти небольшие дожди. Воздух прогреется до +22…+30 °C, на побережье +15…+21 °C.
В краевой столице в среду облачно с прояснением, в течение дня туман ослабеет. Температура воздуха повысится на 2-3 градуса и будет в пределах +15…+18 °C.
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