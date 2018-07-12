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В Ярославле эвакуировали людей из пылающей многоэтажки: первая информация о пострадавших
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В Ярославле эвакуировали людей из пылающей многоэтажки: первая информация о пострадавших 

76.ru 7 часов назад
Фото: 76.ru
Сегодня ночью в Ярославле произошёл пожар в брагинской девятиэтажке. В доме №50 по улице Елены Колесовой около полуночи загорелась одна из квартир.
— Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного от жителей этого дома, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — На пожар выезжали 12 единиц техники. Из здания было эвакуировано 20 человек. Пламя удалось локализовать за два часа. Потом пожарные ещё проливали место, где полыхал огонь.
Уже появилась первая информация о пострадавших. Известно, что ожоги получил 55-летний хозяин квартиры, откуда и начался пожар. Спасатели говорят, что серьёзно от огня пострадало имущество только в этой квартире — сгорела мебель и теперь здесь нужен ремонт.
Причину пожара теперь предстоит выяснить специалистам госпожнадзора.
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