Ещё
Угрозы масштабного подтопления от проходящего циклона Забайкалью нет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Угрозы масштабного подтопления от проходящего циклона Забайкалью нет 

ТАСС 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новый циклон и осадки не представляют угрозы для Забайкальского края. Как ожидается, они не ухудшат ситуацию с паводком в регионе. Об этом сообщил на селекторном совещании в МЧС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"На реках Шилка при впадении рек Онон и Ингода, где прошла волна паводка, циклон ушел на границу Амурской области, а также по районам Нерчинска и Витима, — сказал Юрий Варакин. — Угрозы паводка для Амура или бассейна Зеи нет".
Он отметил, что проходящие циклон и осадки не несут масштабных последствий для районов Забайкальского края.
"Циклон ожидаем к 16-17 июля по бассейну Онона и Ингоде (монгольский циклон). Для пониженных и пойменных мест возможно подтопление. При этом он серьезно не заденет реки Чита и Читинка", — сообщил Варакин.
Сейчас уровень воды на дамбе Читы уменьшился на 66 сантиметров. Кроме того, спасатели проводят мониторинг гидрологической обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. На всей территории края введен режим ЧС.
По данным регионального главка МЧС России на утро четверга, подтопленными остаются свыше 230 жилых домов и более 700 приусадебных участков в 14 населенных пунктах. На территории региона развернуты семь пунктов временного размещения (ПВР) граждан, в них находятся 145 человек, в том числе 43 ребенка, они обеспечены всем необходимым. В готовности находятся еще 11 ПВР.
ТАСС: последние новости
СМИ: на востоке Афганистана прорвало дамбу, вода уничтожила не менее 300 домов В пригороде Читы река вышла из берегов Огонь вторых Европейских игр будет зажжен в олимпийской чаше минского стадиона "Динамо"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент130
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками329
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала100
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС170
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение