Ночью в Ярославле загорелся многоквартирный дом: есть пострадавшие

В ночь с 11 на 12 июля в Дзержинском районе Ярославля произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В результате ЧП есть пострадавшие. Сейчас инфомрация уточняется.

Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание началось в 23.58. Огонь охватил одну из квартир в доме №50 на улице Елены Колесовой. Всех жильцов пришлось эвакуировать. На место происшествия прибыли 46 человек личного состава и 12 единиц техники.

Пожар удалось потушить через два часа. В результате уничтожена мебель на площади 20 квадратных метров. По данному факту проводится проверка.