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Ночью в Ярославле загорелся многоквартирный дом: есть пострадавшие
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Ночью в Ярославле загорелся многоквартирный дом: есть пострадавшие 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
В ночь с 11 на 12 июля в Дзержинском районе Ярославля произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В результате ЧП есть пострадавшие. Сейчас инфомрация уточняется.
Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание началось в 23.58. Огонь охватил одну из квартир в доме №50 на улице Елены Колесовой. Всех жильцов пришлось эвакуировать. На место происшествия прибыли 46 человек личного состава и 12 единиц техники.
Пожар удалось потушить через два часа. В результате уничтожена мебель на площади 20 квадратных метров. По данному факту проводится проверка.
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