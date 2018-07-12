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Один человек погиб и 10 были спасены из горящей квартиры в ЮЗАО
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Один человек погиб и 10 были спасены из горящей квартиры в ЮЗАО 

ИД «Собеседник» 11 часов назад
В четверг, 12 июля, в одной из квартир на юго-западе Москвы произошел пожар. В результате погиб один человек.
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что пожар произошел на улице Каховка в районе Зюзино ЮЗАО столицы.
«В результате происшествия пострадали два человека, один из которых позже скончался в машине скорой помощи. Еще десять человек были спасены прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС», — сказал источник агентства.
Он добавил, что площадь пожара составила 25 квадратных метров.
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