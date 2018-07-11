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Cиноптики рассказали, сколько продлится подъем рек в Забайкалье
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Cиноптики рассказали, сколько продлится подъем рек в Забайкалье 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: Метеовести
ЧИТА, 11 июл — РИА Новости. Подъем уровня большинства рек в Забайкальском крае, где из-за паводков объявлен режим ЧС, продолжится в ближайшие двое суток, сообщается на сайте Читинского гидрометцентра.
"В ближайшие двое суток на большинстве рек Забайкальского края продолжится подъем уровней воды. На реке Шилка у села Усть-Онон в Шилкинском районе, у города Сретенск в Сретенском районе, на реке Ингода у города Читы ожидается выход воды на пойму. На реке Шилка у села Усть-Карск и на реке Витим у села Неляты ожидается прохождение паводков опасного характера, с подтоплением сельхозугодий, сел Усть-Карск, Старолончаково, нижние Куларки, Неляты, Муя, Усть-Муя", — уточняется в сообщении.
По состоянию на 8.00 местного времени (2.00 мск), по данным гидрологических постов, зафиксирован подъем реки Шилка у населенных пунктов Сретенск-Усть-Карск, Усть-Онон, а также Витим — у села Неляты.
Паводок в районах Забайкальского края начался 8 июля, 10 июля добрался до краевого центра, где эвакуировано около 3 тысяч человек. В регионе разрушено или повреждено 27 мостов, в части домов отключены энерго— и водоснабжение, организована эвакуация жителей.
Самая сложная ситуация — в Тунгокоченском районе, где от большой земли отрезаны основные населенные пункты. В Каларском и Сретенском районах на 11 июля объявлено штормовое предупреждение. Введен режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье направлена группировка из 170 спасателей из разных регионов Сибири, которые останутся в крае до стабилизации ситуации.
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