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Уссурийск ждут паводки и подтопления
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Уссурийск ждут паводки и подтопления 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
Приморцы вэтом году о лете могут только вспоминать — уже середина июля, а солнце появлялось лишь несколько раз. Страдает от дождей не только краевая столица, но и Уссурийск. Здесь уже сегодня начинается формирование паводков, сообщает UssurMedia.
«Ожидаемый подъем уровня воды на большинстве рек западных и южных районов Приморского края составит 0,5-1,4 м, на малых реках возможны резкие подъемы уровня воды на 1-2 м, с подтоплением низких пойм. Выхода рек из берегов, затоплений, опасных гидрологических явлений не ожидается», — предупреждает Примгидромет.
Пока же уровень воды в реках остается на прежнем уровне, однако если в течение 10-12 часов дожди продолжатся, то начнется формирование паводков.
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