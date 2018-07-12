Уссурийск ждут паводки и подтопления

Приморцы вэтом году о лете могут только вспоминать — уже середина июля, а солнце появлялось лишь несколько раз. Страдает от дождей не только краевая столица, но и Уссурийск . Здесь уже сегодня начинается формирование паводков, сообщает UssurMedia.

«Ожидаемый подъем уровня воды на большинстве рек западных и южных районов Приморского края составит 0,5-1,4 м, на малых реках возможны резкие подъемы уровня воды на 1-2 м, с подтоплением низких пойм. Выхода рек из берегов, затоплений, опасных гидрологических явлений не ожидается», — предупреждает Примгидромет.

Пока же уровень воды в реках остается на прежнем уровне, однако если в течение 10-12 часов дожди продолжатся, то начнется формирование паводков.