Один человек погиб и один пострадал в результате пожара на юго-западе Москвы

В столичном районе Зюзино произошло возгорание в квартире, погиб один человек и один пострадал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных случаях. «В однокомнатной квартире на пятом этаже д. 3, корп. 2 по ул. Каховка произошел пожар на площади 25 кв. м. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых позже скончался в машине «корой помощи». Еще 10 человек были спасены прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС », — сказал собеседник агентства. В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве подтвердили факт возгорания по указанному адресу и добавили, что принятыми мерами пожар ликвидирован.