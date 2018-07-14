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Подтопленными в Забайкалье остаются 18 населенных пунктов
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Подтопленными в Забайкалье остаются 18 населенных пунктов 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Амител
ЧИТА, 14 июля. /ТАСС/. Подтопленными из-за разлива рек в Забайкалье остаются 18 населенных пунктов. По данным синоптиков, существует угроза подтопления поселка Атамановка в пригороде Читы и села Средний Калар на севере края, сообщила в субботу пресс-служба губернатора.
"Подтопленными остаются город Чита и пять муниципальных районов — всего 18 населенных пунктов, 363 жилых дома, пять придомовых территорий многоэтажных домов и 818 приусадебных участков.
По прогнозу синоптиков, 14-15 июля, при прохождении волны дождевого паводка и с учетом прогнозируемых осадков, возникла угроза подтопления села Средний Калар на реке Калар и поселка Атамановка (пригород Читы) на реке Ингода", — сказали в пресс-службе.
В селе Калар под угрозой подтопления находятся девять домов, а в поселке Атамановка — 50 домов. Как подчеркнули в пресс-службе, организовано оповещение жителей, в населенные пункты заблаговременно направлены спасатели.
Всего за период прохождения паводка эвакуированы 1,7 тыс. человек, в семи пунктах временного размещения находятся 135 жителя, в том числе 40 детей.
В ликвидации последствий паводка участвуют 1,3 тыс. человек, задействована 351 единица техники, привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России. Мониторинг обстановки проводят девять беспилотников и вертолет Ми-8.
Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки с 8 июля подтопили десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. Пострадали многие районы. На территории всего края введен режим ЧС.
ТАСС: последние новости
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