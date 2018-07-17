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Жители Краснодара вплавь перемещаются по городу из-за прошедшего ливня — видео
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Жители Краснодара вплавь перемещаются по городу из-за прошедшего ливня — видео 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Несколько районов Краснодара оказались полностью затопленными из-за проливного ливня, который обрушился на город 16 июля днем. Об этом сообщают местные СМИ.
На кадрах, которые жители города размещают в соцсетях, видно, что на некоторых улицах уровень воды достигает полутора метров. Людям приходится в прямом смысле плыть.
По информации СМИ Краснодара, причиной затопления стали неработающие в городе ливневки. В результате под водой оказались аэропорт, поселок Пашковский, микрорайоны Комсомольский, Юбилейный, Гидростроителей, Московский, район ТЭЦ, улицы Длинная, Октябрьская, Уральская, Северная, Старокубанское кольцо, торговый центр «Галактика», рынок «Гарант».
Ранее Пятый канал рассказывал о подобной ситуации, которая сложилась в Краснодаре в конце мая. Тогда из-за сильного дождя под воду ушло также полгорода.
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