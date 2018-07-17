Жители Краснодара вплавь перемещаются по городу из-за прошедшего ливня — видео

Несколько районов Краснодара оказались полностью затопленными из-за проливного ливня, который обрушился на город 16 июля днем. Об этом сообщают местные СМИ.

На кадрах, которые жители города размещают в соцсетях, видно, что на некоторых улицах уровень воды достигает полутора метров. Людям приходится в прямом смысле плыть.

По информации СМИ Краснодара, причиной затопления стали неработающие в городе ливневки. В результате под водой оказались аэропорт, поселок Пашковский, микрорайоны Комсомольский, Юбилейный, Гидростроителей, Московский, район ТЭЦ, улицы Длинная, Октябрьская, Уральская, Северная, Старокубанское кольцо, торговый центр «Галактика», рынок «Гарант».

Ранее Пятый канал рассказывал о подобной ситуации, которая сложилась в Краснодаре в конце мая. Тогда из-за сильного дождя под воду ушло также полгорода.