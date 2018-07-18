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Вплавь на автобусе: Краснодар затопило после ливня
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Вплавь на автобусе: Краснодар затопило после ливня 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Сильный ливень буквально за пару часов затопил Краснодар 17 июля. Тем, кого дождь застал в пути, пришлось добираться домой на лодках. Коммунальщики и МЧС работают в усиленном режиме. По сообщению синоптиков, в регионе снова возможны ливневые дожди.
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