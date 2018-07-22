Ливень подтопил Краснодар и грозит Волгограду

Краснодаре чуть больше чем за полчаса выпало 30 миллиметров осадков. Ливневки не справились, и дороги подтопило.

На откачку воды отправлены подразделения федеральной противопожарной службы, центра мониторинга дорожного движения и транспорта, службы спасения. Экстренные службы находятся в состоянии полной готовности, ведется круглосуточный мониторинг ситуации из-за непогоды.

В некоторых районах Кубани, особенно на Черноморском побережье от Сочи до Новороссийска , ожидается сильный дождь, местами выпадение града, передает ТАСС

По данным Росгидромета, в Волгоградской области 22-24 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра