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Ливень подтопил Краснодар и грозит Волгограду
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Ливень подтопил Краснодар и грозит Волгограду 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Краснодаре чуть больше чем за полчаса выпало 30 миллиметров осадков. Ливневки не справились, и дороги подтопило.
На откачку воды отправлены подразделения федеральной противопожарной службы, центра мониторинга дорожного движения и транспорта, службы спасения. Экстренные службы находятся в состоянии полной готовности, ведется круглосуточный мониторинг ситуации из-за непогоды.
В некоторых районах Кубани, особенно на Черноморском побережье от Сочи до Новороссийска, ожидается сильный дождь, местами выпадение града, передает ТАСС.
По данным Росгидромета, в Волгоградской области 22-24 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра
В Волгограде в среду был снят режим ЧС из-за ливня, который обрушился на город 15 июля, когда выпало 70 миллиметров осадков. Пострадала городская инфраструктура, произошел размыв грунта на склонах, в том числе и стадиона «Волгоград Арена», передает РИА Новости.
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