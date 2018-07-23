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Из-за мощнейшего ливня в Краснодаре встал общественный транспорт
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Из-за мощнейшего ливня в Краснодаре встал общественный транспорт 

Пятый канал 24 минуты назад
Фото: Пятый канал
В Краснодаре мощный ливень, который длился более двух часов, затопил всю центральную часть города. Под водой оказались 20 улиц. Было остановлено движение общественного транспорта.
Некоторые водители легковых машин пытались преодолеть водную преграду, но мало кому это удалось. Автомобили глохли и пассажирам приходилось по колено в воде выбираться на сухие участки. Не выдержали ливня и крыши многих домов. В торговых центрах вода текла с потолка, что стало причиной замыкания электропроводки. Покупателей пришлось эвакуировать. А в Волгограде, где уже несколько дней не утихают грозы, молния ударила в кирпичную стену одного из предприятий. Разряд был такой силы, что обломки разметало на десятки метров.
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