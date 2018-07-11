Ещё
В Наньнине прошли тренинги по оказанию экстренной помощи в городах в рамках 2-го Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Наньнине прошли тренинги по оказанию экстренной помощи в городах в рамках 2-го Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности 

ИА Синьхуа 11 июля 2018
Наньнин, 11 июля /Синьхуа/ — Пожарные из внутренних районов Китая, САР Сянган, САР Аомэнь и Малайзии во вторник на тренировочной базе в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ провели совместно организованную «спасательную операцию» в условиях землетрясения.
Эта тренировочная операция стала частью семинара по оказанию экстренной помощи в городах в рамках 2-го Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности, который открылся в Наньнине 9 июля.
Четырехдневный семинар организован Китаем и Малайзией. В нем участвуют представители 12 членов-стран Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности и четырех международных организаций. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Крупные силы вооруженной полиции Китая привлечены к борьбе с последствиями ливневых дождей и тайфуна Тайфун "Мария" обрушился на пров. Фуцзянь Многие районы Японии страдают от проливных дождей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
В Солсбери произошел новый инцидент75
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС163
Умер Виктор Фетисов
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение