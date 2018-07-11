В Наньнине прошли тренинги по оказанию экстренной помощи в городах в рамках 2-го Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности

Наньнин, 11 июля / Синьхуа / — Пожарные из внутренних районов Китая , САР Сянган , САР Аомэнь Малайзии во вторник на тренировочной базе в городе Наньнин /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ провели совместно организованную «спасательную операцию» в условиях землетрясения.

Эта тренировочная операция стала частью семинара по оказанию экстренной помощи в городах в рамках 2-го Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности, который открылся в Наньнине 9 июля.

Четырехдневный семинар организован Китаем и Малайзией. В нем участвуют представители 12 членов-стран Регионального форума АСЕАН по вопросам безопасности и четырех международных организаций. —0—