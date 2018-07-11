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Один человек пострадал и четверо спасены при пожаре в квартире на юго-западе Москвы
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Один человек пострадал и четверо спасены при пожаре в квартире на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 23 часа назад
В столичном районе Теплый Стан произошло возгорание в одной из квартир, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«В квартире д. 4 по ул. Теплый Стан произошел пожар на площади порядка 10 кв. м. Горели личные вещи и мебель. Есть пострадавший. С вышележащих этажей спасены четыре человека», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что принятыми мерами пожар ликвидирован. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
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