Один человек пострадал и четверо спасены при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

В столичном районе Теплый Стан произошло возгорание в одной из квартир, пострадал один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

«В квартире д. 4 по ул. Теплый Стан произошел пожар на площади порядка 10 кв. м. Горели личные вещи и мебель. Есть пострадавший. С вышележащих этажей спасены четыре человека», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что принятыми мерами пожар ликвидирован. Пострадавшему оказана медицинская помощь.