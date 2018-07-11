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В 45 км от Ростова разразилась песчаная буря
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В 45 км от Ростова разразилась песчаная буря 

Деловое сообщество 11 июля 2018
11 июля шквалистый ветер стал причиной песчаной бури. Очевидцы выложили видео в сеть, на котором заметно, что видимость составила не больше 3 метров
Видео вызвало бурное обсуждение у интернет-пользователей
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