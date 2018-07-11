В 45 км от Ростова разразилась песчаная буря

11 июля шквалистый ветер стал причиной песчаной бури. Очевидцы выложили видео в сеть, на котором заметно, что видимость составила не больше 3 метров

Видео вызвало бурное обсуждение у интернет-пользователей