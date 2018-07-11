Видео: тучи песка на скорости больше 100 километров в час пронеслись по Аризоне

Американский штат Аризона накрыла песчаная буря. Гигантская стена пыли в считанные минуты превратила день — в ночь. Из-за почти нулевой видимости были закрыты междугородние скоростные трассы. Аэропорты временно прекратили отправку и приём самолетов.

Кроме того, сильный ветер, скорость которого превысила сто километров в час, оборвал линии электропередачи.

Без света остались более ста тысяч человек.