Видео: тучи песка на скорости больше 100 километров в час пронеслись по Аризоне 

Американский штат Аризона накрыла песчаная буря. Гигантская стена пыли в считанные минуты превратила день — в ночь. Из-за почти нулевой видимости были закрыты междугородние скоростные трассы. Аэропорты временно прекратили отправку и приём самолетов.
Кроме того, сильный ветер, скорость которого превысила сто километров в час, оборвал линии электропередачи.
Без света остались более ста тысяч человек.
Такие природные явления для Аризоны — не редкость. Это один из самых жарких и сухих штатов США, и по климату он похож на регион Персидского залива.