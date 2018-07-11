В Краснодаре горела квартира в многоэтажке по ул. Рождественская набережная

Жильцов пришлось эвакуировать

Краснодаре в Юбилейном микрорайоне горела квартира в многоэтажном доме по ул. Рождественская набережная.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера 01 поступило 11 июля в 17.31.

В 17:38 на место происшествия уж прибыли первые пожарные подразделения.

Жильцов дома эвакуировали.

В 18:01 огонь был локализован на площади 40 кв м.

Сейчас на месте работают 25 человек, 10 единиц техники.