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В Краснодаре горела квартира в многоэтажке по ул. Рождественская набережная
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

В Краснодаре горела квартира в многоэтажке по ул. Рождественская набережная 

АиФ-Кубань 11 июля 2018
Фото: АиФ-Кубань
Жильцов пришлось эвакуировать
В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне горела квартира в многоэтажном доме по ул. Рождественская набережная.
Сообщение о пожаре на пульт диспетчера 01 поступило 11 июля в 17.31.
В 17:38 на место происшествия уж прибыли первые пожарные подразделения.
Жильцов дома эвакуировали.
В 18:01 огонь был локализован на площади 40 кв м.
Сейчас на месте работают 25 человек, 10 единиц техники.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
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