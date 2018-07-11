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Срочно: Найдено тело, предположительно, последнего пассажира, пропавшего при крушении судна «Феникс» у острова Пхукет
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Срочно: Найдено тело, предположительно, последнего пассажира, пропавшего при крушении судна «Феникс» у острова Пхукет 

ИА Синьхуа 11 июля 2018
Пхукет /Таиланд/, 11 июля /Синьхуа/ — Спасательная группа в среду
во второй половине дня нашла тело, предположительно, последнего
пропавшего без вести пассажира судна «Феникс», перевернувшегося у  таиландского острова Пхукет. —0—
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