Ураган и град: на Дону в ближайшие часы резко ухудшится погода 

Синоптики прогнозируют в ближайшие часы сильный ливень
На Ростовскую область сегодня, 11 июля, в ближайшие два — три часа обрушится непогода. По прогнозам Гидрометцентра, на Дону ожидается ветер до 24 метров в секунду, град, гроза, ливень.
Непогода продлится больше суток, ненастье стихнет лишь завтра днем.
—Выходя из дома на улицу будьте внимательны. Сохраняйте осторожность, паркуя машины. Во время грозы также не стоит находится рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами, — предостерегли дочнан в областном МЧС..